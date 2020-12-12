Fenerbahçe'nin konuğu Yeni Malatyaspor! 0-2 CANLI

LİGE iyi bir başlangıç yapan, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunan F.Bahçe, son maçında deplasmanda Denizli’yi mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, Malatyaspor’u yenerek hem seri yakalamak, hem de Kadıköy’de yeniden kazanmak istiyor.
Mücadelede ilk yarı Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
F.BAHÇE - Y.MALATYA
SAAT: 19.00
STAT: Ülker
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Erkan Özdamar
Fenerbahçe: Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse.
Yeni Malatyaspor: Issam, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut Bulut.
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