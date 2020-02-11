Fenerbahçe'nin konuğu Kırklarelispor! Muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi yönetecek hakem ise Suat Arslanboğa.

Fenerbahçe'nin eksikleri

Sarı lacivertli takımda 3-0'lık skor avantajı sebebiyle kadro rotasyonu bekleniyor. Emre, Gustavo, MAx Kruse ve Muriqi'in bu karşılaşmada kadroya alınması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Isla, Falette, Rami, Hasan Ali, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Rodriguez, Zajc, Mevlüt

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgülü, Bahadir Çiloğlu, Caner Koca, Emre Keleşoğlu, Mert Sinan Pekesen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu, Hacı Ömer Doğru

Bu tura nasıl geldiler?

Kupada sırasıyla Tarsus İdmanyurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-0 ile geçmişti.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor.

(Sporx)