Fenerbahçe'nin konuğu Karacabey Belediyespor

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.
Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.
Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Karacabey Belediyespor maçında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan problemler bir bir ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Luiz Gustavo, Mauricio Lemos ve Caner Erkin arasında yaşananlar ve sonrasında diğer oyuncuların da dahil olduğu tartışma gündem oldu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.
Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Faslı futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşürken Sarı-Kırmızılılar, potansiyelli genç 10 numaralar üzerinde duruyor. Bu isimlerden biri de Jesper Lindström. Cimbom, Belhanda'nın durumuna göre ocak ayında Brondby ile temasa geçecek.
Arsenalli eski futbolcularından ve ayrıca kulübün direktörlük görevini üstlenen Edu Gaspar, Mesut Özil ile kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın yeniden gözden geçirildiğini ve tarafların anlaşma zemini aradığını söyledi.
Beşiktaş yönetiminin uzun süredir sözleşmesini yenilemek için adımlar attığı Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar daha önceki görüşmelerden sonuç alamadığı başarılı futbolcuyla yine anlaşamadı. Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın son teklifi olan 3 yıllığına 7 milyon TL garanti ücret ve 100 bin lira maç başı ücreti de reddetti. Oyuncuya talip olan Fenerbahçe de pusuda bekleyişini sürdürüyor.