  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 08:01
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir! Muhtemel 11'ler...

Paylaş

Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir.

Süper Lig'de 14. hafta, hafta içi mesaisiyle devam ediyor. Haftanın en kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor.

Son 4 maçının 3'ünde mağlup olan Fenerbahçe, 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir'i ağırlayacak. İki takım da 3 puan için savaşacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 19.00

STAT: Ülker

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Bahattin Şimşek

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Cisse

Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Mbombo, Okechukwu, İrfan Can, Chadli, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Yine Diagne yine olay! Kimse anlam veremedi
Yine Diagne yine olay! Kimse anlam veremedi

Yine Diagne yine olay! Kimse anlam veremedi

Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı
Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı

Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı

Messi rekor kırdı, Barcelona rahat kazandı
Messi rekor kırdı, Barcelona rahat kazandı

Messi rekor kırdı, Barcelona rahat kazandı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Rıdvan Dilmen: 'Galatasaray müthişti! Resmen resital...'
Rıdvan Dilmen: 'Galatasaray müthişti! Resmen resital...'

Rıdvan Dilmen: 'Galatasaray müthişti! Resmen resital...'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-1 önde tamamladığı Göztepe maçını yorumladı.

İşte Taylan Antalyalı'nın arkasındaki gizli güç
İşte Taylan Antalyalı'nın arkasındaki gizli güç

İşte Taylan Antalyalı'nın arkasındaki gizli güç

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi. Karşılaşmanın yıldızlarından Taylan Antalyalı maç sonu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da ilklerin gecesi
Galatasaray'da ilklerin gecesi

Galatasaray'da ilklerin gecesi

Galatasaray'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, A takımla ilk maçına çıktı.

Galatasaray Göztepe'yi rahat devirdi: 3-1
Galatasaray Göztepe'yi rahat devirdi: 3-1

Galatasaray Göztepe'yi rahat devirdi: 3-1

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

'Göztepe maçı şampiyonluk alameti'
'Göztepe maçı şampiyonluk alameti'

'Göztepe maçı şampiyonluk alameti'

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya yardımcı antrenör Levent Şahin çıktı.

'Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir'
'Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir'

'Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir'

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.