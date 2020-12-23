Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir.

Süper Lig'de 14. hafta, hafta içi mesaisiyle devam ediyor. Haftanın en kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor.

Son 4 maçının 3'ünde mağlup olan Fenerbahçe, 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir'i ağırlayacak. İki takım da 3 puan için savaşacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 19.00

STAT: Ülker

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Bahattin Şimşek

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Cisse

Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Mbombo, Okechukwu, İrfan Can, Chadli, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba