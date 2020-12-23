Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 14. hafta, hafta içi mesaisiyle devam ediyor. Haftanın en kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor.
Son 4 maçının 3'ünde mağlup olan Fenerbahçe, 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir'i ağırlayacak. İki takım da 3 puan için savaşacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR
SAAT: 19.00
STAT: Ülker
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Bahattin Şimşek
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Cisse
Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Mbombo, Okechukwu, İrfan Can, Chadli, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-1 önde tamamladığı Göztepe maçını yorumladı.
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