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aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 08:01
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Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir! 0-1 CANLI

Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir! 0-1 CANLI

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Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Süper Lig'de 14. hafta, hafta içi mesaisiyle devam ediyor. Haftanın en kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor.

Son 4 maçının 3'ünde mağlup olan Fenerbahçe, 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir'i ağırlıyor. İki takım da 3 puan için savaşacak.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

FENERBAHÇE 0-1 BAŞAKŞEHİR

STAT: Ülker

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Bahattin Şimşek

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Novak; Luiz Gustavo, Mert Hakan, Caner; Sinan, Thiam, Ademi.

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epurenau, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Chadli, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli

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Cisse'nin arkasında görev verilecek diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel.
Mert Hakan Yandaş'ın ise Gustavo'nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi.
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