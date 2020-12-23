Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir! 0-1 CANLI

SPOR GÜNDEMİ

Formayı giydi... Süper Lig kulübünden bir transfer daha! Formayı giydi... Süper Lig kulübünden bir transfer daha! Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşamadığı ve adı sürekli Fenerbahçe'yle anılan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.



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• Sözleşmesi sezon sonu bitecek orta saha oyuncusu, ocak ayından itibaren istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip olacak.

• Eğer bir takım oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak isterse Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak.

Denizlispor Yalçın Koşukavak ile kazanmaya devam ediyor Denizlispor Yalçın Koşukavak ile kazanmaya devam ediyor Yukatel Denizlispor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 yendi; yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ikinci maçını da kazandı.

Büyük sürpriz! Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı Büyük sürpriz! Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de eksikler can sıkarken teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i sol açıkta kullanmayı planlıyor.



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• Cisse'nin arkasında görev verilecek diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel.

• Mert Hakan Yandaş'ın ise Gustavo'nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi.

• Sosa'nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam'ın yanına geçecek.

Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası... Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası... Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.