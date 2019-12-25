Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde flaş gelişme! Transferin bitmesi an meselesi

4 yaşında olmasına rağmen kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Sırp sol bek için Roma yeni sözleşme teklifini yaptı. Sezon sonu boşa çıkacak olan tecrübeli oyuncuya 1+1 yıllık teklif yapıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kolarov’un bunu kabul edip takımda kalmasını umuyor. Ancak Roma, bir yandan da yıldız oyuncunun alternatiflerini belirleyip harekete geçti.

Petrachi girişimlere başladı

İtalyan devi, Arsenal’in Boşnak oyuncusu Sead Kolasinac için girişimlere başladı. Roma’nın hedefindeki bir diğer sol bek ise Arjantin’de Atletico Talleres forması giyen 20 yaşındaki yıldız adayı Facundo Medina. Sportif direktör Petrachi, Kolarov’un takımda kalmasını çok istese de oyuncudan olumsuz bir yanıt gelme ihtimali olduğu için Kolasinac ve Medina’nın kulüpleriyle temasa geçti.

‘Çok yakında’ heyecanı

Fenerbahçe, sezon başında Sırp yıldız ile her konuda anlaşmış ancak Roma’yı ikna edememişti. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler oyuncudan vazgeçmedi. Kolarov’un, Avrupa Ligi’nde Başakşehir maçı için geldikleri İstanbul’dan Roma’ya dönerken havalimanında bir Fenerbahçe taraftarının, “Ne zaman geliyorsun?” sorusuna “Coming soon (Çok yakında)” yanıtını vermesi büyük heyecan yaratmıştı.

(Fanatik)