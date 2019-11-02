Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda sakatlıkları olan Max Kruse ve Adil Rami ile birlikte Ferdi Kadıoğlu yer almadı.

Öte yandan sakatlıktan dönen Nabil Dirar ve Harun Tekin kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Kayserispor kafilesi:

Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt