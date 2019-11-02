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  3. Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kafilesi belli oldu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda sakatlıkları olan Max Kruse ve Adil Rami ile birlikte Ferdi Kadıoğlu yer almadı.

Öte yandan sakatlıktan dönen Nabil Dirar ve Harun Tekin kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Kayserispor kafilesi:

Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt

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