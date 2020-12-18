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aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 18:30
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Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı! Harun Tekin sürprizi

Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı! Harun Tekin sürprizi

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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda elmacık kemiğinden ameliyat olan Harun Tekin, kafileye dahil edildi.

Kart cezalısı Altay'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta ve Lemos yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu:

Harun, Oytun, Nazım, Gökhan, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Eyüp, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Sinan, Thiam, Ademi, Cisse.

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