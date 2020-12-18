Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı! Harun Tekin sürprizi

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda elmacık kemiğinden ameliyat olan Harun Tekin, maç kadrosuna dahil edildi.

Başına gelmeyen kalmamış! Beşiktaş'ın sır transferi dün akşam ortaya çıktı

Beşiktaş'ın dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek turladığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Bu olayın kahramanı bir "sır transferi" olarak kalan bir futbolcudan başkası değildi.