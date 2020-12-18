Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı! Harun Tekin sürprizi

Kart cezalısı Altay'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta ve Lemos yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu:
Harun, Oytun, Nazım, Gökhan, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Eyüp, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Sinan, Thiam, Ademi, Cisse.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda elmacık kemiğinden ameliyat olan Harun Tekin, maç kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş'ın dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek turladığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Bu olayın kahramanı bir "sır transferi" olarak kalan bir futbolcudan başkası değildi.
Beşiktaş, 6 isimle birden yolları ayırmayı planlıyor.
DETAY
• Lens
• Mirin
• Douglas
• Ljajic
• Vida
• Hasic
Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Marko Guduric'i 2022-2023 sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.
Fransa'nın "Türk gücü" Lille zor günler geçiriyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın takımında Yusuf Yazıcı'nın satış listesine konulduğu iddia edildi.
Henry Onyekuru, üçüncü kez Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri merak edilen açıklamayı yaptı.