Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Alper Potuk, Göztepe'nin teklifine sıcak bakmıyor

SPOR GÜNDEMİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den AKŞAM'a özel açıklamalar: ‘İndirim işine karışmayız‘ TFF Başkanı Nihat Özdemir'den AKŞAM'a özel açıklamalar: ‘İndirim işine karışmayız‘ TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.

AKŞAM özel röportaj: ‘Erzik işime karıştı istifa ettim‘ AKŞAM özel röportaj: ‘Erzik işime karıştı istifa ettim‘ Bir dönemin unutulmaz hakemi ve MHK Başkanı Ertuğrul Dilek'ten AKŞAM'a ilginç açıklamalar: “Beşiktaş-Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası finali vardı. MHK'de 9 kişiden 7'si İhsan Türe'ye oy verdi. Ancak Federasyon Başkanı Şenes Erzik, “Ben başkasına söz verdim' diyerek Sadık Deda'yı görevlendirdi. Ben de MHK başkanlığını bıraktım.”

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Andrey Galatasaray'ın yeni 10 numarası Andrey Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Cim-Bom Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahası Andrey'yi listesine aldı. Görüşmeler başladı. Rakip ise İtalyan ekibi Sampdoria.

'Fenerbahçe ile yeni bir yola çıkacak' 'Fenerbahçe ile yeni bir yola çıkacak' Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. RMC Sports radyosu, Fransız teknik adamın Çin'den gelen teklifleri reddettiğini, Avrupa'dan ise en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini bildirdi. 54 yaşındaki hocanın, Sarı-Lacivertlilerle yola çıkmaya sıcak baktığı da ifade edildi.

Galatasaray'ı yıkan Onyekuru gelişmesi Galatasaray'ı yıkan Onyekuru gelişmesi Henry Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray'ı endişelendiren haber. Anderlecht, eski futbolcusu olan Nijeryalı yıldızı, Monaco'dan bonservisiyle almak istiyor.

Derinden sosyal kavga Derinden sosyal kavga Ahmet Nur Çebi'nin ‘Geçmiş dönemin denetlemesini yapacağız' sözlerinin ardından eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan başkana ağır suçlamalar geldi. Beşiktaş'ta ortalık gerildi.