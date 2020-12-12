Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki kabusu bitmiyor! Son 3 maç 3 mağlubiyet

AKŞAM

Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Hamza Hamzaoğlu'nun Yeni Malatyaspor'una 3-0 gibi ağır bir sonuçla mağlup oldu. Goller Adem, Umut ve Youssouf'tan geldi.

Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı Adem ve Umut'un golleriyle konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarının hemen başında Youssouf'un attığı gol skoru belirledi: 3-0. Fenerbahçe bu sonuçla Konyaspor ve Beşiktaş'ın ardından Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle evinde üst üste 3. yenilgisini almış oldu.

F.BAHÇE - Y.MALATYA

SAAT: 19.00

STAT: Ülker

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Erkan Özdamar

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse.

Yeni Malatyaspor: Issam, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut Bulut.

GOLLER: 9' Adem Büyük, 22' Umut Bulut, 47' Youssouf