Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki kabusu bitmiyor! Son 3 maç 3 mağlubiyet

Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısı Adem ve Umut'un golleriyle konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarının hemen başında Youssouf'un attığı gol skoru belirledi: 3-0. Fenerbahçe bu sonuçla Konyaspor ve Beşiktaş'ın ardından Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle evinde üst üste 3. yenilgisini almış oldu.
F.BAHÇE - Y.MALATYA
SAAT: 19.00
STAT: Ülker
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Erkan Özdamar
Fenerbahçe: Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse.
Yeni Malatyaspor: Issam, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut Bulut.
GOLLER: 9' Adem Büyük, 22' Umut Bulut, 47' Youssouf
Süper Lig'in 12. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçı 0-0 sona erdi.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
SÜPER Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Göztepe'yi 3-2 yendi ve galibiyet hasretine son verdi.
Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor maçını değerlendirdi.
Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, maçın son dakikasındaki penaltı kararının neden verildiğini anlayamadıklarını bildirdi.