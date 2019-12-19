Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9394
  • 6,6146
  • 281.349
  • 110652
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor.

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'a 20 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

(AA)


'Evliliğimiz dört dörtlük değil'
Sıla ve Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan bebek müjdesi!
Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'ya rakip oldu
Gamze Özçelik'ten sel mağdurlarına ev
<p>Olay, saat 13.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. İlkokul öğr

9 Yaşındaki Çocuk İndiği Servisin Altında Kaldı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu!

Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama içinde bakın ne var