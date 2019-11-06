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  3. Fenerbahçe'nin Jailson için Çin'den gelen 10 milyon Euro'luk teklifi reddettiği öne sürüldü

Fenerbahçe'nin Jailson için Çin'den gelen 10 milyon Euro'luk teklifi reddettiği öne sürüldü

Fenerbahçe'nin Jailson için Çin'den gelen 10 milyon Euro'luk teklifi reddettiği öne sürüldü

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson için bir Çin ekibinden gelen 10 milyon Euro’yu reddettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Bu sezon sarı lacivertli formayla 9 maça çıkan yıldız isme gelen teklif sosyal medyadan duyuruldu.

Transfer teklifinin kapsamı ve transfere dair ayrıntılar şu şekilde:

Fenerbahçe'ye oyuncusunun transferi için Çin ekibinden 10 milyon euro'luk (Yaklaşık 64 milyon TL) bir teklif geldi.

Brezilya'da yayın yapan uol.com.br sitesinin muhabiri Jeremias Wernek haberini son dakika ve özel olarak duyurdu. Teklifin geldiği futbolcu ise bu sezon stoper hattında oynayan ve zaman zaman eleştirilere maruz kalan Jailson.

Çin ekibinin radarında olan Jailson için Wernek, Fenerbahçe'nin transfer yanıtını da okuyucularıyla paylaştı. Buna göre sarı lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncusu için gelen bu teklifi kabul etmedi.

Bu arada, Gremio ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşma gereği, Jailson'un ileride bir kulübe satışı olursa Gremio, yüzde 20'lik bir pay alacak. Bu nedenle Gremio da bu transfer gelişmesini yakından takip etti.


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