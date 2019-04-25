Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9007
  • 6,5811
  • 242.287
  • 95.745
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'nin istediği Robert Skov, Roma'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'nin istediği Robert Skov, Roma'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'nin istediği Robert Skov, Roma'ya transfer oluyor

Roma, Fenerbahçe’nin gündeminde olan Robert Skov için Kopenhag’a 5 milyon Euro önerdi.

x

TM Dijital Haber Merkezi

Geçen sezon Silkeborg’tan 1 milyon euro’ya transfer edilen ve Kopenhag’ta 42 maçta 27 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini çeken Robert Skov, Fenerbahçe’nin de gündemine gelmişti.

GEÇEN SEZON 41 MAÇTA 6 GOL ATMIŞTI

Orta sahanın her iki kanadında oynama yeteneğine sahip olan 22 yaşındaki Robert Skov için Roma’nın 5 milyon Euro teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe’nin de transfer listesinde olan yetenekli futbolcunun Serie A’ya gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Skov’un Cengiz Ünder ve Zaniolo’nun takımdan ayrılması durumunda yıldız futbolcuların yerini doldurması için transfer edileceği belirtildi.

Danimarka U21’de oynayan Robert Skov 18 maçta 9 gol atarken, genç futbolcunun milli takım hocası Age Hareide tarafından A Milli Takıma dahil edilmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Canınız kalamar mı çekti? Adının yalancı olduğuna bakmayın... Size bu bölümde yalancı tavuk kalamar

Yalancı Tavuk Kalamar Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana'da asansörde korkunç ölüm!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı