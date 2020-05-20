Fenerbahçe'nin istediği Mohamed Kudus, Rennes'e imza atıyor

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Mohamed Kudus, 6 milyon Euro karşılığında Rennes'e transfer olmak üzere.

Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen Mohamed Kudus'u transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.



Fransız basını, Rennes'in Ganalı orta alan oyuncusunun transferini 6 milyon Euro karşılığında bitirmeye çok yaklaştığını yazdı.

Ganalı futbolcu, bu sezon çıktığı 19 maçta 9 gole imza attı, 1 de asist yaptı.

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