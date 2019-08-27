Fenerbahçe'nin istediği Guilherme Arana, Atalanta ile görüşüyor

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Geçtiğimiz sezon tarihi bir başarı yakalayarak Serie A’yı 3.sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Atalanta kadro mühendisliğine devam ederken, Gasperini’nin sol kanada iyi bir futbolcu istediği ve yönetimin ilk tercih olarak Laxalt’la masaya oturduğu belirtildi.

LAXALT ATALANTA'YA SORUN ÇIKARDI

Uruguaylı yıldızı satış listesine koyan Milan’la anlaşmaya varan Atalanta tecrübeli futbolcuyu ikna edemeyince transfer görüşmeleri yarıda kaldı. Laxalt’a yıllık 1,7 milyon Euro vermeyi düşünen İtalyan ekibi, pürüz çıkaran oyuncudan vazgeçerken Bergamo temsilcisi listede olan bir başka sol bek adayı Arana’ya yöneldi. Geçen sene Corinthians’tan 11 milyon Euro karşılığında Sevilla’ya gelen, fakat geçtiğimiz sezon ligde sadece 9 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu İspanya’da beklenen patlamayı yapamazken, Atalanta’nın Arana için girişimlere başladığı, hatta bu transfer için 10 milyon euro’ya el sıkışıldığı bildirildi.

Bugün adı sık sık Fenerbahçe’yle anılan Guilherme Arana’yı her an açıklaması beklenen Serie A ekibi daha önce transfere 33 milyon Euro harcarken, Atalanta’nın Fenerbahçe’den ayrılan Martin Skrtel’i de renklerine bağlaması dikkatlerden kaçmamıştı.