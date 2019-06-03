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03 Haziran 2019 Pazartesi 10:51 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:54

Fenerbahçe'nin hedefinde bu sezon lige damga vuran yıldızlar var

Fenerbahçe'nin hedefinde bu sezon lige damga vuran yıldızlar var

Yeni sezonda sil baştan kadro yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin hedefinde bu sezon sergiledikleri performanslarla Süper Lig'e damga vuran isimler var.

Sarı-lacivertliler, Rizespor'un gol makinesi Vedat Muriç için Galatasaray ve Başakşehir'le yarışırken, yeşil-mavililerde kiralık oynayan Nijeryalılar Chidozie Awaziem ile Azubuike Okechukwu'nun da peşine düştü.

Azubuike'nin bonservisini elinde bulunduran Mısır ekibi Pyramids'in kapısını çalan Fenerbahçe, 22 yaşındaki stoper Awaizem için de kulübü Porto ile görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertliler, aynı zamanda Başakşehir'in yıldızlarını da Kadıköy'e getirmeyi hedefliyor.

UYGUN VE TANIDIK

Emre Belözoğlu'yla anlaşan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için de Başakşehir'le görüşmeleri sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'deki bir diğer gözdesi ise Emre Kılınç. Boluspor'daki performansının ardından soluğu Sivas'ta alan 24 yaşındaki sol açık bu sezon 32 maçta 7 gol, 6 asistle oynayarak Fenerbahçe'nin dikkatini çekmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerin bu oyunculara yönelmesindeki tek etken ise performansları değil. Maliyetlerinin daha düşük olması ve ligi tanımaların bu isimleri kıymetli kılıyor.

(Türkiye)

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