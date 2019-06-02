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02 Haziran 2019 Pazar 14:21 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 14:21

Fenerbahçe'nin gündemindeki Trezeguet, Lyon'da forma giymek istiyor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Trezeguet, Lyon'da forma giymek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden başladı.

Valbuena, Neustadter ve Soldado'nun ardından birçok ismin daha takımdan ayrılması beklenen sarı lacivertliler bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda transfer rotasını belirledi.

Kanarya 1 senedir adı Galatasaray ile anılan, Avrupa'nın pek çok kulübünün de gündeminde olan Trezeguet'yle ilgili sürpriz bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan bu sezon ayrılacağı konuşulan Mısırlı yıldızı transfer gündemine aldı.

"TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUM"

Sarı lacivertli takım teknik direktörü Ersun Yanal'ın Trezeguet'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Yanal'ın, kamptan önce transferin sonlanmasının istediği de gelen bilgiler arasında.

LYON DA DEVREDE

Değerini bulması halinde yaz döneminde kadrosundaki her ismi satmaya sıcak bakan Kasımpaşa, Trezeguet'in fiyatını 10 milyon Euro olarak belirlemişti. Mısırlı yıldıza Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi'ni Chelsea'ye kaybetmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmak hakkı kazanan Lyon talip oldu. Trezeguet'in ise Lyon'da oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacak olması, Mısırlı yıldızın karar vermesindeki en büyük etken olduğu belirtildi.

(Fotomaç)

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