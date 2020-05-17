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aksam.com.tr
  • 17 Mayıs 2020 Pazar 22:58
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  • 17 Mayıs 2020 Pazar 23:00

Fenerbahçe'nin gündemindeki Rui Vitoria'dan haber var!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Rui Vitoria'dan haber var!

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Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Portekizli Rui Vitoria hakkında kulübü Al-Nasr'dan açıklama geldi. 50 yaşındaki Vitoria da geleceğiyle ilgili konuştu.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Galatasaraylı Maicon'un kiralık olarak oynadığı, sarı kırmızılıların eski oyuncusu Nordin Amrabat ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giuliano'nun formasını giydiği Al-Nasr, Rui Vitoria hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına cevap verdi.

Sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Rui Vitoria için 'kalıcı' ifadesini kullanan kulüp yönetiminin, 50 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesini uzatmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre Suudi Arabistan Ligi ekibinin Fenerbahçe'nin ilgisinin farkında olduğu ancak Vitoria'nın ayrılmaması için önünde nedenler olduğu kaydedildi.

Al-Nasr'a 2018-19 sezonunda şampiyonluk yaşatan Rui Vitoria'ya, yönetim ile taraftarların gösterdiği sevgi ve duyduğu saygının Portekizli teknik adamı kalmaya ikna edecek faktörlerden biri olduğu vurgulandı.

AL-NASR KESENİN AĞZINI AÇTI

Yönetimin, Vitoria ve ekibini takımda tutmak için 6 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı, teklifin 6,5 milyon euroya da çıkabileceği ifade edildi.

RUI VITORIA DA KONUŞTU

Öte yandan Portekiz basınına konuşan 50 yaşındaki teknik adam, "Suudi Arabistan'dayım ve sözleşmem var. Yenileyecek miyiz göreceğiz, olasılık büyük. Dünyadaki herhangi bir ülkeye gitmeye hazırım çünkü Suudi Arabistan'a giden hazır hale geliyor. Benfica'ya gittiğimde bir şey kazanmadan ayrılmamayı hedeflemiştim şimdi dönmek için daha fazla amacım var. Bu olacaksa da, daha sonra olacak. Aksi takdirde, neresi olursa çalışmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

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SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin gündemindeki Rui Vitoria'dan haber var!
Fenerbahçe'nin gündemindeki Rui Vitoria'dan haber var!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Rui Vitoria'dan haber var!

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Portekizli Rui Vitoria hakkında kulübü Al-Nasr'dan açıklama geldi. 50 yaşındaki Vitoria da geleceğiyle ilgili konuştu.

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