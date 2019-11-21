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  3. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Tolgay Arslan ile Çaykur Rizespor ilgileniyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Tolgay Arslan ile Çaykur Rizespor ilgileniyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Tolgay Arslan ile Çaykur Rizespor ilgileniyor

Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında aldırdığı Tolgay Arslan’a bu sezon forma vermiyor. Tolgay; Emre, Gustavo, Tolga ve Ozan Tufan’ın gerisinde kaldı.

Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.

Ancak Çaykur Rizespor’un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Tolgay’ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

(Fanatik)


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