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  3. Fenerbahçe'nin göndermek istediği Alper Potuk, kendisine gelen teklifleri reddediyor

Fenerbahçe'nin göndermek istediği Alper Potuk, kendisine gelen teklifleri reddediyor

Fenerbahçe'nin göndermek istediği Alper Potuk, kendisine gelen teklifleri reddediyor

Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Alper Potuk; Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor’dan gelen teklifleri reddetti.

Yeni sezonda kadroda yer bulup bulmayacağı merak konusu olan isimlerden Alper Potuk, kendisine gelen transfer tekliflerini birer birer reddediyor.

Önceki gün diğer takım arkadaşları Tolgay ve Serdar Aziz gibi bedelli askerlik görevini tamamlayan Alper'e şimdiye kadar Sivas, Konya ve Başakşehir teklifte bulundu.

Kanarya ile senelik 1.8 milyon Euro üzerinden 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun, daha iyi bir maaşı başka yerde bulamayacağı için ayrılmayı aklının ucundan bile geçirmediği bildirildi.

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