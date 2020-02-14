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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 09:06
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 09:06

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yobo milli takımda görev alacak

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yobo milli takımda görev alacak

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Bir dönem Fenerbahçe forması terleten Joseph Yobo, Nijerya Milli Takımı'nın yeni yardımcı teknik direktörü oldu.

Profesyonel kariyerinde son olarak Fenerbahçe forması terleten Joseph Yobo, Nijerya Milli Takımı'nın yardımcı teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Nijerya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Joseph Yobo; Imama Amapakabo'dan boşalan yardımcı teknik direktörlük görevini teslim aldı. 39 yaşındaki Yobo, Nijerya Milli Takımı'nda Alman teknik direktör Gernot Rohr ile birlikte çalışacak.

Nijerya Milli Takımı'nın uzun süre kaptanlığını yapan Yobo, aynı zamanda ülkesinin en çok milli olan 2. oyuncusu konumunda bulunuyor.

2002, 2010 ve 2014 olmak üzere 3 kez Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terleten Nijeryalı, bir Batı Afrika ülkesi adına Dünya Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu oldu. Yobo, Dünya Kupası'nda tam 10 maçta forma giydi.

Nijeryalı, 2010-2014 yıllları arasında Fenerbahçe'de oynadı. Joseph Yobo, Süper Lig'de Sarı-Lacivertli formayla 84 maçta forma giydi.

(Sporx)

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