Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yobo milli takımda görev alacak

Profesyonel kariyerinde son olarak Fenerbahçe forması terleten Joseph Yobo, Nijerya Milli Takımı'nın yardımcı teknik direktörlüğü görevine getirildi.
Nijerya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Joseph Yobo; Imama Amapakabo'dan boşalan yardımcı teknik direktörlük görevini teslim aldı. 39 yaşındaki Yobo, Nijerya Milli Takımı'nda Alman teknik direktör Gernot Rohr ile birlikte çalışacak.
Nijerya Milli Takımı'nın uzun süre kaptanlığını yapan Yobo, aynı zamanda ülkesinin en çok milli olan 2. oyuncusu konumunda bulunuyor.
2002, 2010 ve 2014 olmak üzere 3 kez Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terleten Nijeryalı, bir Batı Afrika ülkesi adına Dünya Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu oldu. Yobo, Dünya Kupası'nda tam 10 maçta forma giydi.
Nijeryalı, 2010-2014 yıllları arasında Fenerbahçe'de oynadı. Joseph Yobo, Süper Lig'de Sarı-Lacivertli formayla 84 maçta forma giydi.
(Sporx)
Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Kolombiyalı yıldız bonuslarla birlikte kazancını 5 milyon 616 bin euroya (36 milyon 974bin TL) kadar çıkardı. Yıllık 3.5 milyon liraya oynayan Adem ise attığı 9 golle 5 gollü Falcao’yu geride bırakmasını bildi.
F.Bahçe’nin N’Sakala ile ilgilenmesi üzerine kulübü Alanya harekete geçti. Akdeniz temsilcisinin yetkilileri sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki sol beke yeni bir teklif yapma kararı aldı.
Mali krizin zirveye çıktığı dönemde göreve gelen Ahmet Nur Çebi ve ekibi Beşiktaş’a yaklaşık 68.5 milyon TL kasa kolaylığı sağladı. Bu paranın 67 milyon TL’si Çebi’nin cebinden çıktı.
Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş sahne alacak.
Galatasaray'da son döneme damgasını vuran Adem Büyük'ün, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı bir 'totem' ortaya çıktı.
İTALYAN basını Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’na ocak ayında Fenerbahçe ve Leicester’in teklifte bulunduğunu ancak oyuncunun takımında kalmayı tercih ettiğini öne sürdü.
A.Efes’in yıldızı Shane Larkin, dün TC kimlik kartını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun elinden aldı. Kasapoğlu, “Rol model bir oyuncu. Ay-Yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil edecek” diye konuştu.