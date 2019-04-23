Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8271
  • 6,5576
  • 238.593
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Hakim Ziyech paylaşılamıyor

Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Hakim Ziyech paylaşılamıyor

Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Hakim Ziyech paylaşılamıyor

Fenerbahçe’nin elinden kaçırdığı Hakim Ziyech için Avrupa’nın dev kulüpleri birbirine girerken Faslı yıldızın son talibi Inter oldu.

x

Ajax'ta bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çeken Hakim Ziyech'e İtalya'dan taklip çıktı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Inter, Hakim Ziyech için Ajax'a resmi teklif yapacak. Haberde; Serie A ekibinin, Faslı yıldız için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Ayrıca Ziyech'in Barcelona, Manchester United Bayern Münih, Dortmund, Roma, Tottenham ve Arsenal gibi dev kulüplerinde radarında olduğu kaydedildi.

Ajax ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 43 maçta 19 gol attı ve 20 asist yaptı.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Merve Özbey'in 17 yıllık hayali gerçekleşti
Kibariye bu kez fena patlayacak
Şarkıcı Emrah'ın neşesini kaçıran soru!
Nusret'in yeni mesleği belli oldu!
Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleştirilen 9’uncu Geleneksel Lyon Festiculture etkinliğinde hayranlar

Fransa’da 2 Türk oyucu “En sevilen sanatçı” ödülü aldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diriliş Ertuğrul hayranları yolunu kesti

Osmanlı usulü çarkla tespih yapıyor