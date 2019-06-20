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  3. Fenerbahçe'nin Dino Arslanagic transferini bitirdiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Dino Arslanagic transferini bitirdiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Dino Arslanagic transferini bitirdiği iddia edildi

Yönetimin Antwerp’te oynayan Belçikalı stoperle anlaşma sağladığı öne sürülüyor.

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi... Sarı-Lacivertliler'in Belçika Ligi'nde Antwerp formasını giyen Dino Arslanagic ile anlaşma sağladığı öne sürülüyor. Boşnak asıllı Belçikalı futbolcu geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2020 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Dino Arslanagic 1.91 boyunda. Futbolcunun piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

(Takvim)

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