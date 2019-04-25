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  3. Fenerbahçe'nin de istediği Jorge Jesus'dan Vasco da Gama'ya yeşil ışık

Fenerbahçe'nin de istediği Jorge Jesus'dan Vasco da Gama'ya yeşil ışık

Fenerbahçe'nin de istediği Jorge Jesus'dan Vasco da Gama'ya yeşil ışık

Fenerbahçe’nin Ersun Yanal’ın yerine düşündüğü isimlerin başında gelen Jorge Jesus’ta sıcak bir gelişme yaşandı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Adı Fenerbahçe’yle anılan ve Sarı-Lacivertlilerin Ersun Yanal’ın yerine takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus’a Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama talip oldu.

Vasco da Gama başkanı Alexandre Campello, Jorge Jesus’a resmi teklifini iletirken tecrübeli teknik adamı Brezilya’ya davet etti. Portekizli teknik direktör, Vasco da Gama’nın projesini daha yakından tanımak için birkaç gün içinde bu ülkenin yolunu tutacak.

“ÇALIŞMAYI HAYAL ETTİĞİM ÜLKE BREZİLYA”

Jorge Jesus, basında çıkan Vasco da Gama haberlerinin hatırlatılması üzerine ise “Çalışmayı hayal ettiğim bir ülke varsa o da Brezilya’dır” diyerek iddiaları doğruladı ve göreve yeşil ışık yaktı. 

3 AYDIR BOŞTA

Son olarak Al Hilal’i çalıştıran Jorge Jesus, 30 Ocak 2019’dan beri boşta.

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