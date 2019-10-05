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  3. Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Hatem Ben Arfa, Fiorentina ile görüşüyor

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Hatem Ben Arfa, Fiorentina ile görüşüyor

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Hatem Ben Arfa, Fiorentina ile görüşüyor

Transfer döneminde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan ve şu anda kulüpsüz olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın, İtalyan ekibi Fiorentina ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Hemen hemen her transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Hatem Ben Arfa, hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadığı için kulüpsüz kalmıştı.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre tecrübeli futbolcu vatandaşı Ribery'nin de formasını giydiği İtalyan ekibi Fiorentina ile görüşme halinde. Site ayrıca oyuncunun anlaşmaya yakın olduğunu da vurguladı. Serie A ekipleri kulüpsüz bir futbolcuyu transfer dönemi dışında kadrosuna katabiliyor.

(Fotomaç)

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