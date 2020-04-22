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aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:37
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:37

Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in gelecekleri belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek iki yıldız için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia ediliyordu. Sarı-lacivertlilerin Caner'e yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

Caner Erkin'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü. 2010-2016 yılları arasında tam 6 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra İnter'e transfer olan ancak İtalyan ekibinde yaz kampı geçirdikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan 31 yaşındaki yıldıza 2+1 yıllık teklif iletildi. Fotomaç'ın haberine göre mukavelesi bitecek sol bek Hasan Ali ile henüz görüşme yapmayan yönetimin, Caner'in menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN TEKLİF

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli sol bekin bonservis maliyetinin bulunmaması nedeniyle transfere sıcak bakan Fenerbahçe yönetiminin, 2+1 senelik sözleşme teklifini TL üzerinden yaptığı ifade edildi. Caner'in de iki lig, iki kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istediği dile getiriliyor.

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