Fenerbahçe'nin anlaştığı Marcel Tisserand'ın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Bir yandan limit sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe diğer yandan transfere devam ediyor. Kanarya, savunma için Alman kulüplerinden Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ve oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.
PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL’DA
Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık imzayı atacak olan 27 yaşındaki stoperin, pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Demokratik Kongolu futbolcu, 2018'de 7 milyon Euro bonservisle Ingolstadt'tan Wolfsburg'a transfer olmuştu.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.