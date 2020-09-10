Fenerbahçe'nin anlaştığı Marcel Tisserand'ın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Sabah

Fenerbahçe'nin 4 yıllık anlaşma sağladığı Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ın pazartesi günü İstanbul'a gelip kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Bir yandan limit sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe diğer yandan transfere devam ediyor. Kanarya, savunma için Alman kulüplerinden Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ve oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.



PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL’DA

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık imzayı atacak olan 27 yaşındaki stoperin, pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Demokratik Kongolu futbolcu, 2018'de 7 milyon Euro bonservisle Ingolstadt'tan Wolfsburg'a transfer olmuştu.