Fenerbahçeli yıldız sezon sonu Boca Juniors'a gidiyor

Devre arasında Isla için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Arjantin ekibi Boca Juniors, bu kez sezon sonunda bedavaya Isla'yı kadrosuna katmayı bekliyor.

Isla'yı devre arasında kadrosuna katmak isteyen ancak Fenerbahçe'nin istediği 2 milyon Euro bonservis nedeniyle transferi gerçekleştiremeyen Boca Juniors, Isla için geri sayıma geçti.

Arjantin kulübü sözleşmesi sona ereceği için bu kez Isla için bonservis bedeli teklif etmek zorunda kalmayacak.

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