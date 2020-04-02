Fenerbahçeli taraftarlardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli

Fenerbahçe Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gemlik Fenerbahçeliler Derneğimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü 25 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırarak yardım elini uzattı." ifadeleri kullanıldı.
Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusu... Bu konuda Hollanda'dan bir son dakika açıklaması geldi. Hollanda'nın önde gelen üç kulübü Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ligde kalan maçların oynanmaması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.
Trabzonspor ile yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Obi Mikel, Brezilya'nın Botafogo takımıyla transfer görüşmesi yapıyor. İşte Mikel'in menajerinin açıklamaları...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, TFF, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.
Futbol hayatını Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Çin Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif gelmesi halinde düşünebileceğini açıkladı.
Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili hastane doktorlarından açıklama geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, ülkesi ve diğer ülkelerdeki arkadaşları ile konuştuğunu ve koronavirüs testleri pozitif çıkan tanıdıkları olduğunu açıkladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'e karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.