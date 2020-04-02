Fenerbahçeli taraftarlardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli

SPOR GÜNDEMİ

3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın' 3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın' Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusu... Bu konuda Hollanda'dan bir son dakika açıklaması geldi. Hollanda'nın önde gelen üç kulübü Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ligde kalan maçların oynanmaması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.

Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor Trabzonspor ile yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Obi Mikel, Brezilya'nın Botafogo takımıyla transfer görüşmesi yapıyor. İşte Mikel'in menajerinin açıklamaları...

Sporda kritik zirve sona erdi! Bakan'dan kulüplere uyarı Sporda kritik zirve sona erdi! Bakan'dan kulüplere uyarı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, TFF, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.

Talisca: 'Teklif gelirse...' Talisca: 'Teklif gelirse...' Futbol hayatını Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Çin Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif gelmesi halinde düşünebileceğini açıkladı.

Rüştü Reçber'le ilgili hastaneden açıklama! Koronavirüs... Rüştü Reçber'le ilgili hastaneden açıklama! Koronavirüs... Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili hastane doktorlarından açıklama geldi.

Lemina: 'Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var' Lemina: 'Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var' Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, ülkesi ve diğer ülkelerdeki arkadaşları ile konuştuğunu ve koronavirüs testleri pozitif çıkan tanıdıkları olduğunu açıkladı.