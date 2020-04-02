  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 21:47
  • |
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 21:47

Fenerbahçeli taraftarlardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli

Fenerbahçeli taraftarlardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli

Paylaş

Gemlik Fenerbahçeliler Derneği, 65 yaş üstü 25 aileye yardım etti.

Fenerbahçe Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gemlik Fenerbahçeliler Derneğimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü 25 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırarak yardım elini uzattı." ifadeleri kullanıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sağlıkçılara UltrAslan desteği

title

Talisca: 'Teklif gelirse...'

title

3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın'

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın'
3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın'

3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın'

Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusu... Bu konuda Hollanda'dan bir son dakika açıklaması geldi. Hollanda'nın önde gelen üç kulübü Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ligde kalan maçların oynanmaması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.

Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor
Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor

Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor

Trabzonspor ile yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Obi Mikel, Brezilya'nın Botafogo takımıyla transfer görüşmesi yapıyor. İşte Mikel'in menajerinin açıklamaları...

Sporda kritik zirve sona erdi! Bakan'dan kulüplere uyarı
Sporda kritik zirve sona erdi! Bakan'dan kulüplere uyarı

Sporda kritik zirve sona erdi! Bakan'dan kulüplere uyarı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, TFF, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.

Talisca: 'Teklif gelirse...'
Talisca: 'Teklif gelirse...'

Talisca: 'Teklif gelirse...'

Futbol hayatını Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Çin Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif gelmesi halinde düşünebileceğini açıkladı.

Rüştü Reçber'le ilgili hastaneden açıklama! Koronavirüs...
Rüştü Reçber'le ilgili hastaneden açıklama! Koronavirüs...

Rüştü Reçber'le ilgili hastaneden açıklama! Koronavirüs...

Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili hastane doktorlarından açıklama geldi.

Lemina: 'Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var'
Lemina: 'Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var'

Lemina: 'Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var'

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, ülkesi ve diğer ülkelerdeki arkadaşları ile konuştuğunu ve koronavirüs testleri pozitif çıkan tanıdıkları olduğunu açıkladı.

Boateng karantinayı ihlal edince...
Boateng karantinayı ihlal edince...

Boateng karantinayı ihlal edince...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'e karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.