Fenerbahçeli idareci açıkladı: 'Yoğun bakımda değilim...'

Fenerbahçe Beko'nun idari menajeri Cenk Renda , koronavirüs salgınından dolayı yoğun bakımda olduğu iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.
Doktor kontrolünde olduğunu söyleyen Renda, takımla ilgili açıklamanın sarı - lacivertli kulüpten yapılacağını söyledi.
Cenk Renda'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde;
"Herkese merhaba,
Ne yazık ki sosyal medya üzerinde çok fazla bilgi kirliliği var. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımımızla ilgili gerekli açıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince mutlaka yine bilgilendirme yapılacaktır. Desteğiniz ve iyi mesajlarınız için teşekkür ederim."
FENERBAHÇE, ŞÜPHE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Beko, a takımdan bazı oyuncular ve idari kadroda koronavirüs şüphesi olduğunu açıklamıştı.
Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'na göre; Fenerbahçe Beko'da yaklaşık 35 kişiye uygulanan test sonucunda 6 basketbolcu ve 1 idari kadro üyesinde koronavirüs belirtilerine rastlanırken, tüm takımın daha detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildiği belirtildi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır"
Fenerbahçe Beko'nun son 14 gündeki maçları;
06.03 BC Khimky
15.03 TOFAŞ
Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de sezona corona virüs nedeniyle ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ligden düşme adayları arasında bulunan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah'ın adı daha önce Beşiktaş ile anılsa da Galatasaray flaş bir atakla devreye girdi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmadan önce orta saha futbolcusu olan Jailson'u stoperde oynatması takım adına pahalıya patladı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltıya sebebiyet veren oyunculardan biri oldu.
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.
Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle Belarus Ligi hariç Avrupa'daki tüm futbol ligler ertelendi. Avrupa'nın dev kulüpleri salgın nedeniyle ekonomik olarak çıkmaza girmiş durumda. Liglerin ertelemesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu. Bu listede Türk takımları da yer aldı.
Galatasaray Kulübü Doktoru Yrd. Doç Dr. Yener İnce, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan önlemler ve oyuncuların bu dönemdeki antrenman ile beslenme konularındaki program hakkında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.