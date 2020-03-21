Fenerbahçeli idareci açıkladı: 'Yoğun bakımda değilim...'

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Beko'nun idari menajeri Cenk Renda , koronavirüs salgınından dolayı yoğun bakımda olduğu iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.

Doktor kontrolünde olduğunu söyleyen Renda, takımla ilgili açıklamanın sarı - lacivertli kulüpten yapılacağını söyledi.

Cenk Renda'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde;

"Herkese merhaba,

Ne yazık ki sosyal medya üzerinde çok fazla bilgi kirliliği var. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımımızla ilgili gerekli açıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince mutlaka yine bilgilendirme yapılacaktır. Desteğiniz ve iyi mesajlarınız için teşekkür ederim."

FENERBAHÇE, ŞÜPHE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Beko, a takımdan bazı oyuncular ve idari kadroda koronavirüs şüphesi olduğunu açıklamıştı.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'na göre; Fenerbahçe Beko'da yaklaşık 35 kişiye uygulanan test sonucunda 6 basketbolcu ve 1 idari kadro üyesinde koronavirüs belirtilerine rastlanırken, tüm takımın daha detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildiği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır"

Fenerbahçe Beko'nun son 14 gündeki maçları;

06.03 BC Khimky

15.03 TOFAŞ