Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır'ı tebrik etti

Kadıköy'de Karagümrük'e karşı gelen galibiyete son 20 dakikadaki kurtarışlarıyla damgasını vuran kaleci Altay Bayındır'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.
Genç kalecinin geçen sezonun ikinci yarısından itibaren devam eden yükselişi geçen haftaki Galatasaray derbisi ve bu haftaki Karagümrük maçıyla adeta zirveye çıktı. Sezon başı girdiği forma rekabetini kazanan Altay takımdaki yeri en garanti isim olarak dikkat çekiyor.
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