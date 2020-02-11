Fenerbahçe-Kırklarelispor CANLI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.