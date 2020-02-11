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aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 19:50
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  • 11 Şubat 2020 Salı 20:34

Fenerbahçe-Kırklarelispor CANLI

Fenerbahçe-Kırklarelispor CANLI

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

İLK 11’LER:

FENERBAHÇE: Harun, Deniz Türüç, Falette, Rami, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Zajc, Ferdi, Mevlüt

KIRKLARELİSPOR: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı,  Caner, Mert, Hacı Ömer

CANLI! FENERBAHÇE 0-0 KIRKLARELİSPOR

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Fenerbahçe-Kırklarelispor CANLI
Fenerbahçe-Kırklarelispor CANLI

Fenerbahçe-Kırklarelispor CANLI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

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