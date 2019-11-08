Fenerbahçe-Kasımpaşa CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Kasımpaşa'da Karim Hafez, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Fenerbahçe, Muriç'in penaltıdan attığı gollerle mücadelede 2-1 önde.
İLK 11’LER:
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Moses, Muriqi
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita