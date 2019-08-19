Fenerbahçe-Gazişehir maçı öncesi gerginlik

Habertürk'ün haberine göre; Gazişehir Gaziantep teknik direktörü Sumudica ile Fenerbahçe taraftarlarıyla gerginlik yaşadı.
Rumen çalıştırıcı Sumudica'nın soyunma odasına giderken tribünlere el hareketi yaptığı iddia edildi.
Tecrübeli çalıştırıcının gelen tepkilere karşılşık olarak tribünlere sus işareti yaptığı belirtildi.
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