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aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:54
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:04

Fenerbahçe-Gazişehir maçı öncesi gerginlik

Fenerbahçe-Gazişehir maçı öncesi gerginlik

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Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Habertürk'ün haberine göre; Gazişehir Gaziantep teknik direktörü Sumudica ile Fenerbahçe taraftarlarıyla gerginlik yaşadı.

Rumen çalıştırıcı Sumudica'nın soyunma odasına giderken tribünlere el hareketi yaptığı iddia edildi.

Tecrübeli çalıştırıcının gelen tepkilere karşılşık olarak tribünlere sus işareti yaptığı belirtildi.

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Fenerbahçe-Gazişehir maçı öncesi gerginlik
Fenerbahçe-Gazişehir maçı öncesi gerginlik

Fenerbahçe-Gazişehir maçı öncesi gerginlik

Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

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