Fenerbahçe'den uyarı: 'Evde Kal'

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı ve organizasyonların iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe cephesinden ilk kez bu konu hakkında açıklama geldi. Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada salgından korunmak için insanların evde kalması gerektiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:
"COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde kişisel temizliğimize özen gösterip sosyal mesafemizi lütfen koruyalım. Zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede birbirimize destek olalım. "
Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'den Juventus'a dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo kendini izole ederken perdenin arkasından dışarıya baktığı anlar ortaya çıktı.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.
Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.