Fenerbahçe'den transfer operasyonu

Defansa duvar örmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon için harekete geçti: Falette takımda tutulacak. Roma'dan Juan Jesus için de girişimler hızlandı. Harekât tamamlanırsa stoper rotasyonu sol ayaklılar Jesus-Falette ve sağla oynayan Serdar-Sadık'tan oluşturulacak.

Fenerbahçe'de stoper için iki önemli gelişme yaşandı. Devre arasında Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Falette, Kayserispor maçındaki performansıyla sınıfı geçti.

Satın alma opsiyonu 1.5 milyon Euro olan sol ayaklı oyuncu için pazarlık yapılacak. İndirim sağlanırsa 28 yaşındaki futbolcu kadroda tutulacak.

ERSUN YANAL DA İSTEMİŞTİ

F.Bahçe'nin gündeminde bir başka sol ayaklı stoper daha var. Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimler hızlanacak.

29 yaşıdaki oyuncu devre arasında Yanal tarafından da istenmiş ancak oyuncunun kiralık gelmeye sıcak bakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Jesus gelirse önümüzdeki yıl stoper rotasyonu Jesus-Falette (sol), Serdar-Sadık (sağ) olacak.

(Sabah)