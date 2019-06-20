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  3. Fenerbahçe'den Sevilla'ya Kjaer teklifi: Eljif Elmas artı 10 milyon euroya Kjaer'i bize verin

Fenerbahçe'den Sevilla'ya Kjaer teklifi: Eljif Elmas artı 10 milyon euroya Kjaer'i bize verin

Fenerbahçe'den Sevilla'ya Kjaer teklifi: Eljif Elmas artı 10 milyon euroya Kjaer'i bize verin

Fenerbahçe'nin transferi gündeme gelen eski oyuncusu Simon Kjaer’i kadrosuna katabilmenin çarelerini aradığı ortaya çıktı.

Kısa bir süre önce dostlarıyla yemek yemek için Türkiye’ye gelen ve dönüş için yeşil ışık yakan 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin serbest kalma bedelinin 8 milyon euro olduğu belirlendi. Bu parayı ödemek istemeyen Sarı-Lacivertliler’in ise İspanyollar’a Eljif Elmas+10 milyon euro karşılığında Kjaer’i bize verin önerisinde bulunduğu kaydedildi. Kjaer, 12.5 milyon euroya Sevilla’ya satılmıştı. 

(Star)

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