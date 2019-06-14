  • $5,8669
  • 6,6238
  • 255.898
  • 91.263
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 09:24 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:17

Fenerbahçe'den Salomon Rondon'a yıllık 3,5 milyon sterlin maaş teklifi

Fenerbahçe'den Salomon Rondon'a yıllık 3,5 milyon sterlin maaş teklifi

Fenerbahçe, 29 yaşındaki forvet Salomon Rondon’un menajeriyle görüştü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif ettiği öne sürüldü.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, golcü transferine yoğunlaştı. Alman yıldız Max Kruse’nin oyalamasından bıkan Sarı-Lacivertliler, rotasını İngiltere’ye çevirdi. Hedefteki isim ise West Bromwich’in Venezuelalı forveti Solomon Rondon. Fenerbahçe’nin, 29 yaşındaki golcünün menajeriyle görüştüğü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif edildiği belirtildi.

COMOLLİ’DEN ADA ÇIKARMASI

WEST Bromwich, geçtiğimiz sezonu Newcastle United’da kiralık olarak geçiren ve attığı 11 gol sonrası takımında yılın oyuncusu seçilen Rondon’un maaşından kurtulmak istiyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Fenerbahçe bu transferde oldukça ısrarcı. Sportif direktör Damien Comolli’nin Başkan Ali Koç’tan aldığı tam yetkiyle önümüzdeki günlerde İngiltere’ye gideceği ve Bromwich yönetimiyle masaya oturacağı kaydedildi.

(Güneş)

Suudi Arabistan´da ´Helal Disko´ Açıldı

<p>Uzun zamandır beklediği mutlu haberi alınca kendini tutamayıp böyle gülenler aramızda mı?</p>

Mutlu Bir Haber Aldım Kendimi Tutamıyorum

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'da tanıdık yüzler

'Milli Muharip Uçak' ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.