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  3. Fenerbahçe'den Rafinha bombası! Barcelona ile ilk görüşme yapıldı

Fenerbahçe'den Rafinha bombası! Barcelona ile ilk görüşme yapıldı

Fenerbahçe'den Rafinha bombası! Barcelona ile ilk görüşme yapıldı

Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Fener Barcelona’nın gözden çıkardığı Brezilyalı orta saha Rafinha’yı istiyor.

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe transferde işi sıkı tutuyor. Süper Lig henüz bitmemiş olmasına rağmen çalışmalarına hız veren Kanarya, Barcelona'nın gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Rafinha'nın peşine düştü. İki tarafın ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi.

TRANSFER RAFİNHA'YA BAĞLI!

F.Bahçe Yönetimi önümüzdeki günlerde Barcelonalı yetkililerle bir kez daha bir araya gelecek ve transfer şartlarını masaya yatıracak. Transferde Rafinha'nın tutumu belirleyici olacak.

(Takvim)

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