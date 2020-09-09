Fenerbahçe'den Premier Lig'e Arnaut Danjuma çıkarması

SPOR GÜNDEMİ

Bankalar Birliği anlaşmasında son durum Bankalar Birliği anlaşmasında son durum Kulüplerin 6,2 milyar TL'lik finansal yükümlülüklerinin yapılandırılması için Bankalar Birliği ile görüşmeler son aşamaya geldi. 3 yılı geri ödemesiz 12 yıllık plan, olumlu ilerliyor. Şu an için sorun yok.

90+4'ten Çizme'ye yolculuk 90+4'ten Çizme'ye yolculuk Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.

Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.

F.Bahçe'ye Sosa'nın ardından bir Arjantinli daha F.Bahçe'ye Sosa'nın ardından bir Arjantinli daha Fenerbahçe, Jose Sosa'nın ardından bir Arjantinli'nin daha peşinde. Sarı-lacivertlilerde gündem, Newell's Old Boys forması giyen Joaquin Torres.

Plan adamı Etebo Plan adamı Etebo Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.