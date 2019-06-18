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Fenerbahçe'den Panzer çıkarması

Fenerbahçe'den Panzer çıkarması

Alman futbolculara takip! Sol beke Durm, forvete Schürrle, 10 numaraya Kruse bakılıyor. İşte Fenerbahçe’nin son transfer haberleri…

AKŞAM

TRANSFERDE düğmeye basmak için UEFA’nın vereceği kararı bekleyen F.Bahçe’de hedefler belirlendi. Sol bek Erik Durm, kanat-fonvet Schürrle ve 10 numara Kruse, Sarı-Lacivertliler’in listesinde ön plana çıktı. Max Kruse görüşen F.Bahçe, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki yıldızla anlaşmaya yakın. Huddersfield’ın sol beki Erik Durm’a da ilgi var. Ayrıca Emre Belözoğlu ve Fejsa’nın da kısa sürede açıklanması bekleniyor. Öte yandan Wolfsburg’un rezerv takımında forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Başkan Koç, genç oyuncuları alırken, tecrübeli futbolcuların da kadroda olması gerekliliği konusunu vurguladı.

ŞİMDİ HEDEF BADELJ

TUTTOMERCATOWEB adlı haber sitesinin haberine göre;  Lazio’dan ayrılan oyuncular arasında Milan Badelj’in bulunduğunu, bu oyuncunun Zenit, Bordeaux veya Fenerbahçe’ye gideceğini iddia etti.

MESUT KALACAK

Fenerbahçe ile ismi anılan Mesut Özil konusunda Alman gazeteci Raphael Honigstein şu bilgiyi verdi: Türkiye veya Çin’e gitmiyor. Yüzde yüz bu sezon da Arsenal’de kalacak. 2 yıllık sözleşmesi var ve iyi bir kazancı var.

KJAER GERİ DÖNEBİLİR

İSPANYOL basını, 2 yıl önce Sevilla’ya transfer olan Kjaer’in F.Bahçe’ye dönme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti. Kjaer, 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla kadrosuna katılmıştı. Ayrıca Kjaer ve ailesi dün İstanbul’a geldi.

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