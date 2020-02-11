Fenerbahçe'den pankartlı mesaj

Fenerbahçe'de oyuncular, Kırklarelispor maçına "Türk futbolu için uyanma zamanı" yazılı pankartla çıktı.
ERSUN YANAL: "BİRLEŞTİRELİM"
Ersun Yanal ise maç öncesinde, "Futbol birleştiriciliği olan, dil, din, ırk ayrımı olmaksızın büyük kitleleri bir araya getiren bir oyun. Endüstriyel futbolun bir takım ayarlara ihtiyacı var. Umarım ülkemizde de hümanist, toplumları yakınlaştıracak, ayrım yapılmayan bir durum olur." ifadelerini kullandı.
Öte yandan başkan Ali Koç, maç öncesinde tribünleri selamladı.
(Sporx)
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