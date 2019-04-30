Fenerbahçe'den ortaya sahaya sürpriz isim: Tomas Soucek

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jailson'da beklediğini bulamayan Fenerbahçe operasyon için düğmeye bastı... Sarı- Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'la yıldızı barışmayan Brezilyalı ön liberoyu sezon sonunda göndermeyi planlıyor. Yönetim, Jailson'un yerine alınacak ismi de buldu.

43 MAÇTA 14 GOL, 8 ASİST!

Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Slavia Prag'lı Tomas Soucek listenin ilk sırasında yer alıyor. 24 yaşındaki Çek yıldız bu sezon 43 maçta 14 gol, 8 asistik mükemmel bir performans sergiledi..

BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE

Ersun Yanal'ın Soucek'in maç görüntülerini izlediği ve kesin alınması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi birçok takımın listesinde bulunan Soucek konusunda elini çabuk tutacak.

4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Kısa süre içinde hem Slavia Prag hem de Çek yıldızla masaya oturulacağı öğrenildi. Şu anda piyasa değeri 6 milyon Euro olan Soucek için Çek kulübüne 4 milyon Euro teklif edileceği gelen bilgiler arasında.

(Takvim)