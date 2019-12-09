Fenerbahçe'den Mauricio Isla'ya 2 yıllık kontrat teklifi
Sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Mauricio Isla ile de masaya oturdu.
Sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Mauricio Isla ile de masaya oturdu.
Şilili sağ beke 2 yıllık yeni kontrat önerildiği öğrenilirken, menajeri ile pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.
Rakamda anlaşılması halinde 31 yaşındaki yıldızla önümüzdeki günlerde imzalar atılacak
2017'de Cagliari'den gelen 31 yaşındaki oyuncu sarı lacivertlilerde 76 maça çıkarken gol sevinci yaşayamadı, 12 asist yaptı.
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