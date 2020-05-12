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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 09:26
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 09:26

Fenerbahçe'den Lucescu'ya transfer teklifi

Fenerbahçe'den Lucescu'ya transfer teklifi

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Koronavirüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük koltuğu için son dönemde Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın ismi öne çıksa da sarı lacivertli kulübün Razvan Lucescu'ya dev bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Razvan Lucescu'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. Şu anda Al Hilal'i çalıştıran Rumen teknik adam için sarı lacivertlilerin dev bir teklif yaptığı aktarıldı.

Sport360.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Al Hilal'in Rumen teknik direktörü Razvan Lucescu, kulübünde kalmayı tercih etti ve Fenerbahçe'yi reddetti. Öte yandan başarılı teknik direktör, önümüzdeki sezon sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Al Hilal yönetimi, önümüzdeki dönem Lucescu'nun sözleşmesini yenileme kararı aldı ve gelecek planlamalarına başladı.

FENERBAHÇE'DEN DEV TEKLİF

Fenerbahçe, Razvan Lucescu'ya 4 milyon dolarlık teklif yaptı. Ayrıca, korona virüsü (koronavirüs) salgını olsa dahi bundan etkilenmeyecek bir kontrat önerdi. Öte yandan sarı lacivertliler, alınan her galibiyet için de 50 bin dolar vereceğini iletti."

BABASIYLA BERABER...

Bir diğer bilgi ise, Fenerbahçe'nin Mircea Lucescu'ya da Razvan Lucescu'ya danışman olması için teklif yaptı. Luce'ye de yılda 2 milyon dolar sabit ücret verebileceğini aktardı. 

(Sabah)

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