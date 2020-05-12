Fenerbahçe'den Lucescu'ya transfer teklifi

Fenerbahçe'nin Razvan Lucescu'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. Şu anda Al Hilal'i çalıştıran Rumen teknik adam için sarı lacivertlilerin dev bir teklif yaptığı aktarıldı.
Sport360.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;
"Al Hilal'in Rumen teknik direktörü Razvan Lucescu, kulübünde kalmayı tercih etti ve Fenerbahçe'yi reddetti. Öte yandan başarılı teknik direktör, önümüzdeki sezon sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.
Al Hilal yönetimi, önümüzdeki dönem Lucescu'nun sözleşmesini yenileme kararı aldı ve gelecek planlamalarına başladı.
FENERBAHÇE'DEN DEV TEKLİF
Fenerbahçe, Razvan Lucescu'ya 4 milyon dolarlık teklif yaptı. Ayrıca, korona virüsü (koronavirüs) salgını olsa dahi bundan etkilenmeyecek bir kontrat önerdi. Öte yandan sarı lacivertliler, alınan her galibiyet için de 50 bin dolar vereceğini iletti."
BABASIYLA BERABER...
Bir diğer bilgi ise, Fenerbahçe'nin Mircea Lucescu'ya da Razvan Lucescu'ya danışman olması için teklif yaptı. Luce'ye de yılda 2 milyon dolar sabit ücret verebileceğini aktardı.
(Sabah)
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