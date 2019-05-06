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Fenerbahçe'den Lazaros Lamprou bombası

Fenerbahçe'den Lazaros Lamprou bombası

Fenerbahçe'nin Hollanda Ligi'nde forma giyen Lazaros Lamprou ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard takımında forma giyen genç golcü Lazaros Lamprou'nun sarı lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edildi. Bonservisi PAOK'ta olan futbolcuyla ilgilenen başka kulüplerin de olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında Lazaros Lamprou isminin gündeme geldiği iddia edildi. Bonservisi PAOK'ta olan ve Fortuna Sittard takımında kirlaık olarak oynayan sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe dışında Anderlecht ve Club Bruge'un de devrede olduğu kaydedildi. 

Kariyerine Panathinaikos altyapısında başlayan Lazaros Lamprou, ardından sırasıyla Iraklis, PAOK, Panionios ve Fortuna Sittard formaları giydi. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Hollanda'da 24 lig maçında 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Lazaros Lamprou'nun PAOK ile sözleşmesi 2020 yılına kadar sürüyor.

(Futbol Arena)

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