Fenerbahçe'den Laurent Koscielny bombası

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de Martin Skrtel ile yapılan pazarlıklarda ilerleme kaydedilmemesinin ardından alternatif isimlere yönelinirken, İngiltere'den flaş bir iddia daha geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'in 33 yaşındaki Fransız stoperi Laurent Koscielny için devreye girdiği ve menajeri ile bir görüşme gerçekelştirdiği belirtildi.

Arsenal ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan ve takım kaptanlığını da yapan tecrübeli oyuncunun peşinde Fransa'dan Lyon ile birlikte Almanya'dan Dortmund'un da olduğu kaydedilirken, Lyon'un 2 yıllık bir sözleşme hazırladığı ifade edildi.

ARSENAL BONSERVİS İSTİYOR

Arsenal'in, takımda yapmayı planladığı revizyona rağmen oyuncusunu bonservis bedeli olmadan göndermeye sıcak bakmadığı ve yaklaşık 12 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği de vurgulandı.

Arsenal'in Koscielny ile yollarını ayırdıktan sonra Saint-Etienne'den 18 yaşındaki Wlliam Saliba'yı kadroya katmayı planladığı bilgisi de paylaşıldı.

2010'da geldiği Arsenal'de 9 sezonda 2 FA Cup, 2 Cummunity Shield zaferi kazanan tecrübeli oyuncu, geçen sezon 31 maçta görev aldı ve 3 kez da ağları sarstı.

(Sporx)