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Fenerbahçe'den kural hatası itirazı

Fenerbahçe'den kural hatası itirazı

F.BAHÇE yönetimi 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarını isteyecek.

AKŞAM

F.BAHÇE yönetimi 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarını isteyecek. Alanyaspor’un ilk golünde tekrar edilen tacın el değiştirmemesi ve ikinci golde aut atışı sırasında Alanyasporlu oyuncunun ceza sahasını terk etmemesi gerekçe gösteriliyor.

Ertuğrul Dilek: Aleyhine bozulur

MHK eski Başkanı Ertuğrul Dilek, pozisyonları Akşam’a şöyle değerlendirdi: Kural hatası değil. Kuralda diyor ki ‘Oyuncu acele etmişse rakip aleyhine’ bozulur. İlk goldeki taç da hakem hatasına girer, olmaz. Beşiktaş’ta Vida’nın atıldığı pozisyonda da rakip bir ayağını kaldırarak taç atıyor, Vida atılıyor.

Ercan Durna: Kural korumaz

ESKİ Hakem Ercan Durna yeni kurallara göre, vuruş hızlı kullanılırken eğer rakip ceza alanını terk edecek zaman bulamaz ise ve rakip vuruşa müdahale etmez veya önlemez ise fakat top oyunda olduğunda topu tutarsa buna izin verilir. Çünkü defans yapan takım hızlı vuruşla kendine avantaj sağlamak istemiştir. Bu hızlı başlama yanlış giderse kural onları korumaz.

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