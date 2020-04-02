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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 16:13
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 16:13

Fenerbahçe'den koronavirüsle mücadeleye bir destek daha

Fenerbahçe'den koronavirüsle mücadeleye bir destek daha

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Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe yarımadasında bulunan konukevlerini sağlık çalışanlarının hizmetine sunduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her adımımızı dayanışmanın gücüne olan inancımız ile atıyoruz.

Bu düşüncemiz doğrultusunda, ülkemize olan sorumluluk bilincimizle kulübümüze ait olan Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Hastaların tedavisi esnasında, hayatlarını kaybeden başta değerli hocamız Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, rahatsızlanarak tedavi altına alınanlara acil şifalar diliyoruz.

Bu vesile ile yaşadığımız bu zorlu sürecin ilk günlerinden bu yana hayatlarını riske ederek büyük bir özveri ile milletimize hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz.

#Birliktebaşaracağız.”

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