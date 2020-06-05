Fenerbahçe'den kanatlara çifte bomba

Fenerbahçe'de kanat harekatı başladı… Bu sezon kanatlarda büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, bu problemi çözmek için iki kanat oyuncusu birden transfer etmek istiyor. Takvim'in haberine göre, Kanarya'nın transfer listesinde QPR forması giyen Bright Osayi-Samuel ve Houston'dan Alberth Elis yer alıyor. Fenerbahçe, Nijeryalı Samuel için kulübü ile ilk teması sağlamış durumda.
SAMUEL İÇİN 1.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin ilk adımı attığı Nijeryalı Samuel için İngiliz ekibi QPR'a 1,5 milyon Euro önerildiği iddia ediliyor. İki takım arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.
ELIS ABD'DEN AYRILMAK İSTİYOR
F.Bahçe'nin daha önce 2 kez teklif yaptığı Houston forması giyen Alberth Elis ise ABD'den ayrılma kararı aldı. Sarı- Lacivertliler de 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için gaza bastı.
(Fotomaç)
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